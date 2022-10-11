انطلاق فعاليات ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي في الحسكة

الحسكة-سانا

استضافت قاعة المعارض بمديرية الثقافة في محافظة الحسكة فعاليات اليوم الأول من ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي الرابع، ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري التي تقيمها وزارة الثقافة.

صالة المعارض احتفت بأعمال اثني عشر فناناً وفنانة من أعمار فنية مختلفة شاركوا بأعمال فنية تنوعت مدارسها ما بين الواقعية والتجريدية والتشكيل الفني، وعبرت عن مواضيع وطنية وقومية وتراثية ومنعكسات الواقع ورسومات البورتريه.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول كذلك إقامة ورشة تشكيل فني، شارك فيها عدد من الفنانين برسومات فنية مباشرة وتفاعلية ما بين الفنانين أنفسهم من جهة، والجمهور من جهة ثانية، حيث سيتم عرض نتاج هذه الورشة الفنية في معرض خاص بها في ختام فعاليات الملتقى يوم الأحد القادم.

وأوضح مدير الثقافة عبد الرحمن السيد لمراسل سانا أن الملتقى أصبح تقليداً فنياً سنوياً في المحافظة يجمع الفنانين من جميع الأجيال، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وعرضها على الجمهور، وتحرص المديرية في كل عام على طرح فكرة جديدة ضمن الملتقى، وفي العام الحالي تم افتتاح الملتقى بشكل مباشر وإقامة ورشة فنية، وستتم إقامة محاضرات وندوات عن الفن التشكيلي والنحت الذي سنعمل على إقامة ملتقى خاص به.

وبينت الفنانة المشاركة زكاء سلامة أن الملتقى يسمح للفنانين بمواكبة الحركة الفنية وتوثيق اللحظات والأحداث وترك بصمة، مشيرة إلى أنها شاركت بثلاث لوحات فنية تمثل الفرس العربي والشب الصارخ والقدس والمسجد الأقصى.

وأكد الفنان عبد الرحمن البتوره الذي شارك في الملتقى بثلاث لوحات أن الملتقى تجربة غنية وهي تجمع فني وجماهيري مهم لتبادل الخبرات الفنية بين الفنانين المشاركين الذين ينتمون لجيل المخضرمين وجيل الشباب، وضرورة تكامل هذه التجربة للوصول إلى التشكيل الفني الأجمل.

الفنان سلمان منيتي الذي شارك في أربع لوحات تراثية، اعتبر الملتقى حالة إيجابية لبث مساحات الجمال في الأجواء التي نعيشها، ونعمل على المشاركة والاستمرار في تقديم الإبداع.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى الـ 16 من الشهر الجاري، وتتضمن محاضرات وندوات حول الفن التشكيلي والنحت ومدارسه، ويختتم بإقامة معرض لنتاج الفنانين المشاركين في ورشة الرسم.

نزار حسن

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