شبيبة السويداء تطلق مسابقة أفضل تصميم بوستر للشباب بمناسبة عيد المنظمة

السويداء-سانا

أطلق فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء مسابقة أفضل تصميم بوستر للشباب، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة.

وذكرت عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء رئيسة مكتب الإعلام والإعداد والثقافة /حنين القنطار/ في تصريح لسانا اليوم أن الهدف من المسابقة تدريب وتأسيس فرق اعلامية قادرة على تصميم هذا النوع من المنتجات الإعلامية لتطبيقها عبر وسائل التواصل الخاصة بالمنظمة، وإفساح المجال للشباب بإظهار إبداعاتهم وذوقهم في التصميم، بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأوضحت أن الأعمال المشاركة بالمسابقة يجري عرضها على لجنة من المختصين لتقييمها وإعلان النتائج، كما يجري إخضاع المشاركين فيها بورشة حول التصميم خلال الفترة القادمة، بغية تطوير مهاراتهم اللازمة بهذا الخصوص.

ويستقبل فرع اتحاد شبيبة الثورة طلبات الراغبين للمشاركة بالمسابقة حتى يوم السادس عشر من الشهر الحالي.

عمر الطويل

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