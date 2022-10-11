50 أسيراً فلسطينياً يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

القدس المحتلة-سانا

يواصل 50 أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام رفضاً لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وسط تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لبعضهم.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسرى الـ 30 الذين بدأوا بالإضراب منذ 17 يوماً، بدأت تظهر عليهم علامات التعب، والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد وضعف عام في الجسم، ورغم ذلك ما زالوا مصرين على نضالهم ضد السجان الإسرائيلي وإجراءاته الوحشية بحقهم.

ولفتت الهيئة إلى التدهور الصحي المخيف للأسير كنعان كنعان من بلدة حزما في القدس، وهو الآن في معتقل عوفر ويعاني من تقيؤ مصحوب بالدماء، وانخفاض شديد بالوزن، فيما يعاني الأسير جهاد شريتح أيضاً من انتكاسات صحية خطيرة أخرى وأوجاع في الجسم.

وانضم أمس 20 أسيراً فلسطينياً إلى 30 أسيراً يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، وذلك بعد أن خاض 900 أسير في معتقل عوفر الخميس الماضي إضراباً عن الطعام ليوم واحد دعماً للأسرى المضربين.

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