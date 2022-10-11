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تركيب 54 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في بلدة الزويتينة بريف حمص

2022-10-11

حمص-سانا

نفذ مجلس بلدية الزويتينة بمنطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي أعمال تركيب لـ 54 جهاز إنارة على الطاقة الشمسية في عدد من شوارع البلدة.

وذكر رئيس مجلس البلدية أنور سنكري لمراسل سانا أنه وبالتعاون مع المجتمع المحلي ومغتربي البلدة، تم تركيب نحو 54 جهاز إنارة تعمل على الطاقة الشمسية في الشوارع الرئيسية والمفارق في الزويتينة.

وبين سنكري أن هناك خطة لدى المجلس وبالتعاون أيضاً مع أبناء البلدة لإنارة جميع شوارعها بالطاقة الشمسية، حيث سيتم قريباً تركيب نحو 20 جهاز إنارة جديداً مقدم من أحد أبناء البلدة المغتربين، مشيراً إلى أن الهدف من تركيب هذه الأجهزة الاعتماد كليا على الطاقة الشمسية في الإنارة، وتخفيف الأعباء عن البلدية وتحويل الطاقة الموفرة إلى منازل المواطنين.

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