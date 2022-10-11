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التربية: لا صحة للأخبار المتداولة حول إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس

2022-10-11

دمشق-سانا

نفت وزارة التربية ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حول إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس، مؤكدة أنه ليس هناك نية أو أي دراسة حول هذا الأمر.

واعتبرت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه، أن ما يتم تناقله حول الموضوع مجرد “شائعات فيسبوكية” ولا يوجد أي فكرة أو دراسة في الوزارة حول هذا الأمر.

يشار إلى أن وزارة التربية بعد إلغاء التوقيت الشتوي،  قررت اعتماد بدء الدوام في جميع المدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة وذات الدوام الكامل والنصفي من الساعة الثامنة صباحاً، ويبقى توزيع ساعات الدوام خلال اليوم وفق ما هو معتمد سابقاً.

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