نيبينيزيا: جلسة الجمعية العامة حول أوكرانيا مسيسة وعقدت لتعزيز الخطاب المعادي لروسيا

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ، أن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا مسيسة ، وعقدت خصيصا لتعزيز الخطاب المعادي لروسيا.

وقال نيبينيزيا في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا إنه تم تسييس جلسة اليوم حول أوكرانيا ، حيث تبين أنها عقدت من أجل الخطاب المعارض لروسيا لافتا إلى أن حلف الناتو يعمل على تصعيد النزاع مع روسيا بهدف إضعافها وأختار من أجل تحقيق هذا الهدف أوكرانيا ليجعلوا منها حقل تجارب للأسلحة الغربية.

وأضاف نيبنيزيا أن مشروع القرار الأمريكي بشأن الاستفتاءات خطوة أخرى لشق الأمم المتحدة مؤكدا أن غالبية سكان دونباس وزابوروجيا وخيرسون اختاروا الانضمام إلى روسيا .

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا اقترحت إجراء تصويت سري على قرار الغرب بعدم الاعتراف بالاستفتاءات في المناطق المحررة ” نقترح تعليق العمل بالمادة 87 من قواعد إجراءات الجمعية العامة من أجل إجراء تصويت سري على مشروع القرار المقدم” داعيا المجتمع الدولي للانتباه الى جرائم النظام الأوكراني ، وسعيهم إلى جر دول الناتو إلى مجابهة روسيا ومنها دعوة زيلنسكي بتوجيه ضربات ذرية ضد روسيا.

وأكد نيبينزيا أن روسيا تحترم ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك مبدأ وحدة أراضي الدول ، والذي يجب النظر إليه في سياق مبدأ تقرير المصير للدول ، مبينا أن نظام كييف فقد شرعيته من قبل الناطقين بالروسية.

وقال نيبيزيا :” أوكرانيا تأمل أن تتجنب الخسارة في ساحات القتال والإفلات من المسائلة ، لكن بالنسبة لنا هذه بداية حرب عالمية ثالثة ومن الأمثلة على ما يمكن أن يقوم به نظام كييف هو تخريب جسر القرم”.

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