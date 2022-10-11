هنغاريا وصربيا تتفقان على بناء خط أنابيب لضمان إمدادات الوقود الروسي

بودابست- سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاكس اليوم أن هنغاريا وصربيا اتفقتا على بناء خط أنابيب بين البلدين، لتمكين توريد النفط الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن كوفاكس قوله، بتغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن حكومة البلدين اتفقتا على بناء خط أنابيب بينهما، ليتم تزويد صربيا بنفط الأورال الخام والأرخص ثمنا من خط أنابيب دروغبا النفطي عبر هنغاريا.

يشار إلى أنه تم تزويد صربيا حاليا بالجزء الأكبر من النفط عبر خط الأنابيب من كرواتيا، ولكن لن يكون ذلك ممكنا في المستقبل، بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تغطي نقل الوقود البحري.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حذر في وقت سابق من أن إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا وحظر الغاز الروسي سيدمر اقتصاد أوروبا بأكملها.