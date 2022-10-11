سورية تفوز بجائزتين في مهرجان الاسكندرية السينمائي

دمشق-سانا

حصدت السينما السورية جائزتين في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ “38” دورة محمود حميدة والذي اختتمت فعالياته مساء اليوم.

وتوزعت الأفلام الفائزة التي أُنتجت من قبل المؤسسة العامة للسينما عبر فيلمي “حكاية في دمشق ومدينة الملاهي” ففي مسابقة الفيلم العربي “نور الشريف” نالت الممثلة جيانا عنيد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “حكاية في دمشق” إخراج أحمد إبراهيم أحمد.

وفي مسابقة الفيلم الروائي القصير نال فيلم “مدينة الملاهي” الجائزة الذهبية للمخرج الشاب نور خير الأنام.

يُشار إلى أن سورية شاركت عبر خمسة أفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن المهرجان، حيث نافس الفيلم الروائي الطويل “حكاية في دمشق” في المسابقتين الرسمية والعربية للفيلم الروائي الطويل والتي تضم 14 فيلماً من 14 دولة.

كما شارك الفيلمان الروائيان الطويلان “أيام الرصاص” إخراج أيمن زيدان و”الحكيم” إخراج باسل الخطيب في مسابقة الفيلم العربي.

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