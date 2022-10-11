قوى العدوان السعودي ترتكب 63 خرقاً في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 63 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان: “إن من بين الخروقات تحليق طائرات تجسسية و15 خرقاً بقصف مدفعي و39 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، الذي تم توقيعه عام 2018.

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