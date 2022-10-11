الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير البريطاني لدى طهران للمرة الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة إثر فرض بريطانيا حظراً أحادياً ضد إيران.

وذكرت وكالة ارنا الإيرانية أنه عقب إعلان بريطانيا فرض حظر أحادي ومن دون أي أساس ضد عدد من المسؤولين، ومؤسسة من مؤسسات إيران استدعى المدير العام لدائرة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سايمون شيركليف وتم إبلاغه احتجاج إيران الشديد على تدخل بلاده في الشؤون الداخلية الإيرانية، وتم التنديد بهذه التدخلات بشدة، وأن إيران تحتفظ بحقها للرد بالمثل على هذا الاجراء.

كما أكد المدير العام لدائرة غرب آسيا في الخارجية الايرانية أن أسس الحظر الأحادي المعلن من قبل بريطانيا مشوهة، وتفتقر لأي قيمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

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