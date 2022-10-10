علماء روس يبتكرون دواءً مضاداً للشيخوخة

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس دواء مضاداً للشيخوخة يحسن جودة الحياة، بعد أن اجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات السريرية الأولى.

وقال دميتري فيلينسكي نائب عميد كلية الهندسة الحيوية والمعلوماتية الحيوية في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: “إن نتائج الاختبارات قبل السريرية لدواء (بلاستوميتين) المضاد للشيخوخة أظهرت أنه يساعد في تحسين جودة الحياة، بعد أن اختبر على العديد من أمراض الحيوانات المرتبطة بالشيخوخة، وأظهر عدم خطورته على مختلف أنواع الحيوانات، وظهر هذا التأثير في الفئران وذباب الفاكهة والأسماك والكلاب والأرانب”، مشيراً إلى أنه سيتم طرح الدواء في الأسواق بعد أن يجتاز كامل الاختبارات السريرية المطلوبة.

ولفت فيلينسكي إلى أن أحد أسباب الشيخوخة يكمن في أنه خلال عملية التطور يبدأ الجسم بتركيب مواد خطيرة تسبب تسممه ذاتياً، موضحاً أن جسم الإنسان يزيد إنتاج هذا السم مع تقدمه في العمر، ما يؤدي إلى الشيخوخة الناجمة عن تسمم الجسم ببطء.

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