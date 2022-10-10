افتتاح معاصر الزيتون في درعا منتصف الشهر الجاري

درعا-سانا

حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا خلال جلسته الأسبوعية اليوم سعر عصر الكيلوغرام الواحد من ثمار الزيتون بـ 200 ليرة سورية، على أن يكون “البيرين” العرجوم الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة، و250 ليرة إذا كان “البيرين” العرجوم لصاحب الزيتون.

وجاء في قرار المكتب التنفيذي الذي تلقت سانا نسخة منه أن المعاصر في درعا تفتح أبوابها لاستقبال موسم الزيتون، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، على أن تتخذ الإجراءات القانونية، وتغلق المعاصر المخالفة في حال تكرار مخالفتها للتعليمات الفنية.

ودعا أعضاء المكتب التنفيذي أصحاب المعاصر للتقيد بالتعليمات الفنية المتعلقة بعصر الزيتون، وتصريف مياه الجفت الناتجة عن عمليات العصر، عملاً بمضمون كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تحت طائلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب التعليمات النافذة.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد لمراسل سانا أن المساحة الإجمالية المزروعة بالزيتون في درعا بالموسم الحالي تبلغ 22902 هكتار، وعدد الأشجار المزروعة 4.716 ملايين شجرة، منها 3.772 ملايين في طور الإثمار، وتصل تقديرات الإنتاج في الموسم الحالي إلى 19423 طناً.

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