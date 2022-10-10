زاخاروفا: واشنطن متورطة في إدارة أنشطة نظام كييف الإرهابية

موسكو- سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أساليب جهاز الأمن الأوكراني تُشبه أساليب تنظيمي “داعش “و”القاعدة” الإرهابيين، كاشفة عن تورط واشنطن في أنشطته.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في حسابها على موقع “تيليغرام” اليوم إن أساليب إدارة الأمن الأوكرانية تُذكرنا أكثر فأكثر بتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، وإنه لا عجب بذلك معتبرة أن الأسباب الجذرية لظهور هذه الجماعات هي نفسها.

ولفتت زاخاروفا إلى أن العالم كله يعرف أن وحوش ما يسمى ثورة الميدان في كييف تغذوا من فطائر فكتوريا نولاند الدموية؛ في إشارة إلى زيارة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية آنذاك نولاند في شتاء 2014 لساحة الميدان في كييف، كدليل على دعم الأمريكيين للقوات التي نفذت لاحقاً الانقلاب في أوكرانيا.

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