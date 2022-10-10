الصين تجدد معارضتها لإجراءات الرقابة الأمريكية على الصادرات التكنولوجية

بكين-سانا

جددت الصين معارضتها الشديدة لإجراءات الرقابة الأمريكية الجديدة على الصادرات، واستخدامها كأداة لتقييد تصدير المنتجات المتعلقة بأشباه الموصلات إلى الصين.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية قولها إن الجانب الصيني لاحظ إزالة تسع كيانات صينية من القائمة، مشيرة إلى أن البلدين يمكنهما إيجاد حلول تفيد الشركات من الجانبين طالما أنها تتبع مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة، إلا أن الولايات المتحدة أضافت 31 كيانا صينيا إلى القائمة، وزادت من تكثيف ضوابط تصدير أشباه الموصلات وغيرها من المجالات.

وأوضحت المتحدثة أن هذه ممارسة نموذجية للتنمر التكنولوجي والتي لا تنتهك فقط روح التعاون بين البلدين ولكنها تتجاهل أيضا التعاون الواقعي بين الجانبين ، مضيفة أن التحركات الأمريكية لن تضر فقط بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية، وإنما بالمصالح التجارية للمصدرين الأمريكيين.

ودعت المتحدثة الجانب الأمريكي إلى وقف مثل هذه المخالفات، ومعاملة الشركات من جميع الدول بما في ذلك الصين معاملة عادلة، كما طالبت جميع الأطراف بتعزيز التعاون والبناء المشترك لنظام عالمي للصناعة وسلسلة التوريد، وهو نظام آمن ومستقر وفعال ومنفتح وشامل ومفيد للطرفين.

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