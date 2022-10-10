أمجاد تشرين تزهو في مهرجان ملتقى دوحة الشعراء بحمص

حمص-سانا

احتفاءً بأعياد تشرين المجيدة، أقام المركز الثقافي بحمص بالتعاون مع ملتقى دوحة الشعراء مهرجاناً شعرياً بمشاركة كوكبة من شعراء القصيدة العمودية الذين تغنوا ببطولات ومآثر التشرينين الملحمية والتصحيحية.

واستهل المهرجان -وهو الأول في حمص لدوحة الشعراء- مدير ملتقى حمص الأدبي الشاعر إبراهيم الهاشم بباقة من القصائد الوجدانية والوطنية، ففي قصيدته “دمشق” يُسطر أروع معاني الفخر بانتصارات مدينة الياسمين، وبكلمات عتاب تزخر بالحب لمدينة حمص العدية كانت قصيدة الشاعرة آمال خضور.

وشاركت الشاعرة نورة اليونس بقصيدة وطنية بثت فيها حبها لمدينة الياسمين، وبنبرته الشعرية الحماسية التمعت بيارق العزة في قصيدة الشاعر عزام عيسى متغزلاً بتشرين.

وشدت زهواً الشاعرة هناء يزبك بعطاء التشرينين تضحية وانتصاراً في قصيدتها “مواكب الزعفران”، وبقصائد غزلية مسجاة بحب الوطن كانت مشاركة الشاعر عيسى عيسى وجاءت بعناوين “ألا بالحب نختصر العتابا” و”نور الجمال”.

كما كان للشاعر طلال خضر مشاركة مميزة بقصائد قصيرة توشحت بالصور الحسية، وحملت عناوين “تشبه النيران رقصاً”و”اغتراب”.

وبعبق النصر المؤزر تغنى الشاعر سليمان شاهين في قصيدته مخاطباً تشرين،وبمشاعر فياضة بحب دمشق شاركت الشاعرة مها صبح بقصيدة وطنية، أما الشاعرة سلوى الغانم فشاركت بقصيدة غزلية بعنوان “ياعازلي”.

واختتم المهرجان مدير ملتقى دوحة الشعراء الشاعر العراقي عبد الكريم اللامي بقصيدتين وطنيتين، وفي ختام المهرجان الذي حضره جمهور واسع من المثقفين والادباء، تم التوقيع على ديوان “الدرر الغراء في دوحة الشعراء” وهو باكورة دواوين شعراء الملتقى.

وعن الملتقى والهدف من تأسيسه أوضح اللامي في حديث مع سانا أن الملتقى الذي انطلق منذ ثلاثة أعوام، ويضم ألفاً وثمانمئة شاعر وشاعرة جلهم من سورية، يهدف إلى بناء قاعدة للأدب والارتقاء بالشعر الذي أخذ يتضاءل في الآونة الاخيرة من خلال إعادة إحياء القصيدة العمودية حصراً لكونها أصل الشعر العربي ووثيقته الفعلية.

ولفتت مؤسسة الملتقى الأديبة أميمة إسبر إلى أن دوحة الشعراء أصدرت ديوانها الأول بإشراف الشاعر اللامي ويضم سبعاً وسبعين قصيدة عمودية لأهم شعراء سورية ليتم لاحقاً إصدار دواوين أخرى توثق تلك الأشعار للأجيال القادمة.

حنان سويد

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