رئيسة وزراء إسكتلندا تجدد المطالبة بالاستقلال عن بريطانيا

أدنبرة-سانا

جددت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن المطالبة بالاستقلال والانفصال الكامل لبلادها عن بريطانيا، وحددت يوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول العام المقبل تاريخاً جديداً لإجراء استفتاء شعبي جديد في إسكتلندا، للمطالبة بالاستقلال.

وقالت ستيرجن خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الإسكتلندي اليوم كما نقل موقع قناة آر تي: إن بلادها تملك كل المقومات لتكون دولة مستقلة، تعتمد على إمكانياتها وكفاءاتها وقدرات شعبها، موضحة أن إسكتلندا التي كانت تعتمد على الغاز والنفط من بحر الشمال ستعتمد مستقبلاً على الطاقة البديلة، بعيداً عن النفط والغاز.

ولفتت إلى أن الاستفتاء الجديد يعتمد على قرار المحكمة الدستورية في إسكتلندا المرتقب الأسبوع القادم، وموافقة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على طلب إدنبرة.

وكان نحو 55 بالمئة من الإسكتلنديين صوتوا بالاستفتاء السابق الذي جرى في عام 2014 ضد الاستقلال، مقابل تأييد 45 بالمئة منهم.

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