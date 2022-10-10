وزارة الدفاع البيلاروسية تحذر من أي عدوان على أراضي بيلاروس

مينسك-سانا

أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أنها ستواجه أي عدوان على أراضي البلاد برد فوري وقاس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “خططنا دفاعية، لكن في حال تعرض متر واحد على الأقل من الأراضي البيلاروسية للعدوان، فإن الرد سيكون فورياً وقاسياً”، مجددة تحذيرها من “أي استفزازات جديدة تتعرض لها البلاد”.

وانتقدت الوزارة في بيانها الضخ المستمر للمعلومات في أوكرانيا، حول هجوم مزعوم مخطط له من جانب بيلاروس، مضيفة: إن ردنا على هذا كان ولا يزال كما هو، “لا تستفزنا فلن نتشاجر معك، إذا كنت لا تريد ولن تتخذ الخطوات الخاطئة فلن تكون هناك حرب”.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس تبذل قصارى جهدها لضمان الأمن.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن في وقت سابق اليوم أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية، لمواجهة أي تهديدات محتملة، مشدداً على “أن أي هجوم سيستهدف بلاده سيتم الرد عليه بشكل قوي وحاسم”.

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