في يومها العالمي… خدمات الصحة النفسية تتجاوز الـ 160 ألف خدمة في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

بهدف لفت الانتباه إلى أهمية الصحة النفسية وتحسين الوصول إلى خدماتها، اختارت منظمة الصحة العالمية شعار اليوم العالمي للصحة النفسية 2022 جعل الصحة العقلية والصحة للجميع أولوية عالمية.

ويحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية سنويا في الـ 10 من تشرين الأول، حيث يتيح هذا اليوم نشر الوعي بضرورة تكاتف الجهود الصحية والمجتمعية للحد من المشاكل النفسية التي من الممكن أن يعانيها الأفراد، وتؤثر على جودة معيشتهم والاستمتاع بحياتهم.

وفي سورية تقدم دائرة الصحة النفسية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة خدمات تشخيصية ودوائية وعلاجية وإرشادية مختلفة للمراجعين، وفق رئيسة الدائرة الدكتورة أمل شكو موضحة أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز عدد خدمات الصحة النفسية 160 ألف خدمة منها 79 ألف خدمة دعم نفسي و81 ألف جلسة علاجية.

وأشارت الدكتورة شكو في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الوزارة تعمل على سد النقص بعدد اختصاصي الطب النفسي، حيث يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تدريب الكوادر الصحية على برامج الصحة النفسية، من خلال برنامج “رأب الفجوة” الذي تم إطلاقه عام 2014 ويركز على تدريب أطباء عامين واختصاصيي إرشاد نفسي وكوادر تمريضية على تقديم خدمات دعم نفسي اجتماعي عبر المراكز الصحية والعيادات المتنقلة، وخاصة في مراكز الإقامة المؤقتة وخلال انتشار جائحة كورونا، إلى جانب برامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبينت الدكتورة شكو أن الاضطرابات النفسية تشمل القلق والاكتئاب والذهان والإدمان والانتحار وغيرها، ويتضمن العلاج النفسي جانباً دوائياً وتعديل سلوك، مؤكدة أهمية العمل لرفع الوعي بقضايا الصحة النفسية بالمجتمع، وأهمية طلب الاستشارة الطبية وإزالة مفهوم الوصمة المجتمعية التي تلاحق الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.

وأوضحت الدكتورة شكو أن 23119 مريض اكتئاب و10890 مريض ذهان و787 حالة إدمان كحول و1043 حالة إدمان مخدرات، راجعوا عيادات الصحة النفسية التخصصية التابعة للوزارة بمختلف المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغت الأفكار الانتحارية أو محاولات الانتحار 158 حالة.

يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية بدأ عام 1992 بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، الذي تأسس في عام 1948 وهو عبارة عن منظمة دولية تضم أعضاء من أكثر من 150 دولة من دول العالم.

راما رشيدي

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