حملة التلقيح الوطنية ضد أمراض الحصبة وشلل الأطفال تتواصل في المحافظات

محافظات-سانا

تتواصل اليوم في المحافظات السورية حملة التلقيح الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، التي أطلقتها أمس وزارة الصحة وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، وتستهدف الأطفال دون عمر الخمس سنوات.

ففي درعا بين مدير الصحة الدكتور بسام سويدان لمراسل سانا أن الحملة تستهدف نحو 135 ألف طفل ضد شلل الأطفال، و119 ألف طفل ضد الحصبة، موضحاً أن اللقاحات ستعطى للأطفال بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، وأنه يشارك في الحملة نحو 600 عنصر، منهم 350 عنصراً في المراكز و250 عنصراً في الفرق الجوالة، إضافة إلى 50 سيارة لتغطية المناطق التي لا توجد فيها مراكز.

وفي حمص بين الدكتور أحمد بلول رئيس شعبة اللقاح في مديرية الصحة أن الحملة تستهدف نحو 145 ألف طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، و162 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال، عبر 168 مركزاً صحياً مشاركاً في الحملة ضمن 12 منطقة صحية، لافتاً إلى أنه تم إحداث 7 مراكز للقاح ضمن المدينة إضافة إلى 31 فريقاً جوالاً لتغطية 546 قرية.

وفي طرطوس أشار مدير الصحة الدكتور أحمد عمار إلى أن الحملة استهدفت 101227 طفلاً بلقاح شلل الأطفال، و92029 طفلاً من عمر سبعة أشهر حتى الخمس سنوات بلقاح الحصبة، موضحاً أن 770 عنصراً يشارك في الحملة عبر المراكز الصحية البالغ عددها 97 مركزاً و24 فريقاً جوالاً.

وفي الريف المحرر من محافظة إدلب ذكر مسؤول اللقاح في مديرية الصحة عادل قاقو أن عدد الأطفال المستهدفين بالحملة يبلغ 4950 طفلاً ضد مرض شلل الأطفال، مقابل 4200 طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية منتشرين في أكثر من 130 تجمعاً سكانياً، مبيناً أنه سيتم تقديم اللقاحات للأطفال من خلال خمسة مراكز صحية ثابتة في خان شيخون وسنجار والتح وحميميات وحوا إضافة إلى ستة فرق جوالة، تم تشكيلها لتغطية الأماكن النائية التي لا يوجد فيها مركز صحي.

وفي حلب أوضح رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية الصحة الدكتور فراس دهمش أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم واحد إلى دون الخمس سنوات، أما الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال فمن عمر 7 أشهر إلى دون الخمس سنوات، حيث يتم تقديم اللقاح في 65 مركزاً صحياً، إضافة إلى 105 فرق جوالة موزعة في مدينة حلب وريفها.

من جانبه أشار مسؤول اللقاح في حلب هيثم الطه إلى أن اللقاح آمن وفعال ومجاني، داعياً الأهالي إلى متابعة مواعيد الحملات الداعمة، واللقاح الروتيني لحماية أطفالهم وضمان سلامتهم.

بدورها بينت رئيسة برنامج اللقاح وصحة الطفل الدكتورة غدير الهلالي أن حملة شلل الأطفال تستهدف 338 ألف طفل، بينما تستهدف حملة الحصبة 300 ألف طفل.

وفي دير الزور ذكر مسؤول صحة الطفل واللقاح في مديرية الصحة محمد محسن أن الحملة تستهدف تلقيح 288 ألف طفل، من خلال 40 مركزاً صحياً ونقطة تلقيح، إضافة إلى 120 فريقاً جوالاً تنتشر في كل أحياء وقرى المحافظة لتقديم اللقاح الآمن والمجاني للأطفال.

درعا..

حمص..

حلب..

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