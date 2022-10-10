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انخفاض كميات الكهرباء الواردة إلى الحسكة نتيجة التعديات التركية على نهر الفرات

2022-10-10

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء الحسكة انخفاض كمية الكهرباء الواردة إلى المحافظة، نتيجة التعديات المتواصلة للنظام التركي على نهر الفرات، وإقدامه والتنظيمات الإرهابية التي تتبع له على سرقة مياه النهر.

وأوضح مدير كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن كميات الطاقة الكهربائية الواصلة إلى المحافظة انخفضت من 35 ميغاواط ساعي إلى 25 ميغاواط ساعي بعد التراجع الكبير في مستويات المياه في سد الطبقة، وتراجع ساعات توليد الطاقة فيه جراء تعديات النظام التركي على نهر الفرات، مشيراً إلى أن انخفاض كميات التغذية الكهربائية من السد قلل بالضرورة من ساعات التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عكلة إلى أن الورشات الفنية تجري حالياً صيانة في منشأة توليد كهرباء السويدية في ريف المحافظة وخط 66 ك.ف المغذي لها، مبيناً أن العمل جار على إنجاز الصيانة بالسرعة الكلية لإعادة المحطة إلى وضعها النظامي وتوليد الكهرباء بالصورة الاعتيادية.

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