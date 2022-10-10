استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها قبل 12 يوماً.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الطفل محمود سمودي 12 عاماً استشهد متأثراً بإصابته بجروح بالغة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها في الـ28 من أيلول الماضي.

وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 44 آخرون، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مخيم جنين بالضفة الغربية في اليوم ذاته.

وبارتقاء الشهيد سمودي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 173 منذ بداية العام الجاري.

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