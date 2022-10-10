ميدفيديف: القصف الروسي على مواقع أوكرانية جزء من الرد على ممارسات نظام كييف

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن القصف الروسي المكثف على مواقع أوكرانية صباح اليوم هو جزء من رد قوي على ممارسات نظام كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميدفيديف قوله في قناته على موقع تلغرام تعليقاً على الضربات التي استهدفت أوكرانيا: الحلقة الأولى تمت وستكون هناك حلقات أخرى.

وتابع ميدفيديف: إن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديداً مستمراً ومباشراً وواضحاً لروسيا.

وقال ميدفيديف: بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد فإن الهدف من أعمالنا المستقبلية في رأيي يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية وجهت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى على مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، رداً على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات أصابت كل المواقع المستهدفة وحققت الأهداف المحددة.

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