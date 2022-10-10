تربية الحسكة تبدأ تنفيذ دروس تقوية لتلاميذ الخامس والسادس

الحسكة-سانا

بدأت مديرية التربية في الحسكة تنفيذ دروس تقوية لتلاميذ الصف الخامس والسادس وإطلاق مشروع المدارس المرحبة الذي يشمل ترميم عدد من المدارس.

وبينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن المرحلة الأولى تتضمن إقامة دورات تقوية للتلاميذ من الصفين الخامس والسادس من المستوى المتوسط وما دون أو من هم في خطر التسرب، حيث باشرت المديرية بتدريب40 معلماً ومعلمة في مدارس الخنساء والإدريسي وتجمع الجواهري والأبواب وخربة السدة وطويلة حرب.

وأضافت صورخان: إن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تنفيذ صيانة كاملة للمدارس المرحبة وتشمل ثلاث مدارس وهي الجواهري في مدينة الحسكة وطويلة حرب بريف القامشلي والأبواب في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وكانت مديرية التربية أطلقت نهاية الشهر الفائت دورات الفاقد التعليمي في مدينة الحسكة والقامشلي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.

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