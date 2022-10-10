افتتاح معرض مشاريع وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2022 في كلية الهمك بجامعة دمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “معاً للابتكار والبناء” افتتحت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق اليوم معرضها الخامس لمشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2022، الذي تقيمه بالتعاون مع العديد من الجهات العلمية والشركات والفعاليات الاقتصادية.

ويتضمن معرض مشاريع 2022، الذي يستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري 195 مشروعاً ويتميز عن معارض الأعوام الماضية بمشاركة جامعات حكومية وخاصة غير جامعة دمشق.

ويهدف المعرض إلى إظهار مواهب الطلاب وإبراز قدراتهم في حل المسائل الهندسية في مجال اختصاصهم، وخلق روح المنافسة العلمية وتحفيزهم على التصدي لمشاكل هندسية مرتبطة بسوق العمل، والتأكيد على دور الهندسة في بناء المجتمع، وربط الجامعة بالمجتمع من خلال وجود جهات تتبنى المشاريع المتميزة لتصبح واقعاً تطبيقياً يخدم المجتمع.

كما يشكل المعرض صلة وصل بين الجامعات السورية والقطاعات الصناعية والإنتاجية في سورية، بما يتيح الفرصة لتبني المشاريع المشاركة لتساهم في دعم القطاعات الصناعية والخدمية بأدوات إنتاج جديدة محلية.

هيلانه الهندي

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