مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والبلدة القديمة بالقدس

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيلين اليوم المسجد الأقصى، والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، ومنعت المصلين الفلسطينيين من أداء الصلاة أمام المصلى القبلي، وأجبرتهم على إخلاء ساحات المسجد، لتوفير الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما اقتحم المستوطنون البلدة القديمة في القدس، وتجمعوا في المنطقة الممتدة من طريق باب السلسلة، وصولاً إلى باب القطانين أحد أبواب الأقصى من الجهة الخارجية بحراسة قوات الاحتلال التي منعت الفلسطينيين من المرور في المنطقة.

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