روسيا: الرد على جريمة القرم بقتل الإرهابيين مباشرة

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن بلاده لا يمكنها الرد على الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم إلا بقتل الإرهابيين مباشرة.

ونقلت وكالة تاس عن ميدفيديف قوله: “إنه لا يمكن لروسيا الرد على هذه الجريمة إلا عبر قتل الإرهابيين مباشرة كما هي العادة في أماكن أخرى من العالم ،وهذا ما يتوقعه المواطنون الروس”.

وبين ميدفيديف أن أسباب الجريمة هي “دولة أوكرانيا الفاشلة” ،مشدداً على أن هذا عمل إرهابي وتخريب نفذه نظام كييف الإجرامي، حيث لم يكن هناك أي شك بذلك ،وتم تقديم جميع التقارير والتوصل للاستنتاجات.

وتعرض جسر القرم قبل أيام لتفجير إرهابي عبر شاحنة مفخخة ،ما أدى إلى تعطل مسرب فيه واحتراق قطار لنقل الوقود ووفاة 3 أشخاص كانوا بسيارة قرب الشاحنة لحظة انفجارها، فيما أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس أن مخطط ومنفذ الهجوم الإرهابي على الجسر هو جهاز الاستخبارات الأوكرانية، وذلك بهدف تدمير البنية التحتية المدنية ذات الأهمية الحساسة لروسيا.

وحول عملية التعبئة الجزئية بين ميدفيديف أنها “لا تخلو من حالات الإهمال المعياري ،لكن الشيء الرئيسي هو أن البلاد توحدت للدفاع عن الوطن”.

وتابع ميدفيديف: “إن التعبئة مستمرة قدر المستطاع وهناك وطنية حقيقية وعاطفة إنسانية، وكذلك إهمال قياسي، لكن الشيء الرئيسي هو أن البلاد توحدت لحماية شعبنا والوطن الأم، وهذا هو مفتاح فوزنا غير المشروط”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في الـ 21 من أيلول الماضي التعبئة الجزئية في روسيا ،فيما أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه من الممكن استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط والذين سيخضعون للتدريب قبل إرسالهم إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

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