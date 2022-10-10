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ميداليات جديدة لمنتخب سورية للتايكوندو ببطولة بيروت الدولية

2022-10-09

بيروت-سانا

أضاف منتخب سورية للتايكواندو ، ميداليات جديدة إلى رصيدهم بفئتي الشباب والسيدات في بطولة بيروت الدولية المفتوحة المقامة حالياً في لبنان والمصنفة من الإتحاد العالمي للتايكوندو.

ففي فئة الشباب حقق لاعبانا أحمد صياد ، ومحمد البعلي ميداليتين برونزيتين ، وذلك ضمن نزالات اليوم الثالث.

وبفئة السيدات أحرزت لاعبتنا أليسار إلياس الميدالية الفضية ، ونالت زميلتها شيرين ديركي الميدالية البرونزية ضمن نزالات اليوم الثاني.

وكان منتخبنا بفئة الناشئين أحرز ثلاث ميداليات فضية في اليوم الأول للبطولة ، وذلك عبر جنى صيداوي ونور الدين عليوي وأنس سكر.

 

 

 

 

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