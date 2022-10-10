مصرع 22 شخصاً وفقدان أكثر من 50 آخرين بانزلاق تربة في فنزويلا

كراكاس-سانا

لقي 22 شخصاً مصرعهم، وفقد أكثر من 50 آخرين، جراء انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس جنوب غرب العاصمة الفنزويلية كراكاس.

ونقلت وسائل إعلام فنزويلية عن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس قولها في تصريح اليوم: “فاضت خمسة جداول، وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلاً، فيما لا يزال 52 شخصاً في عداد المفقودين”.

وكان ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، جراء الفيضانات التي ضربت منطقة في جبال الأنديز الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

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