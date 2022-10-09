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مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

2022-10-09

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 6 آخرون اليوم، جراء إطلاق نار في أحد أحياء مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن ماري أوكونور رئيسة شرطة المدينة قولها في تصريح: إن “مسلحاً أطلق النار على مجموعة من الأشخاص في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين تم نقلهم إلى المشفى، لتلقي العلاج”، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة، مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي، وحق حيازة السلاح الفردي.

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