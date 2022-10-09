توقيف ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أوقف فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية ثلاثة أشخاص من مروجي مادتي الهيروئين والحشيش المخدر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أنه في إطار ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات، وتبين أن اثنان منهم من أرباب السوابق بجرائم التعاطي والترويج.

وبينت الوزارة أنه عثر بحوزة الموقوفين على أربعة كفوف من مادة الحشيش المخدر، وكمية من الهيروئين المخدر، ومسدس حربي، حيث تم مصادرتها، وحجز دراجة نارية.

وببنت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج مادتي الحشيش والهيروئين، ضمن مدينة اللاذقية وريفها، بالاشتراك مع أشخاص متوارين، مشيرة إلى أن التحقيقات والأبحاث ما زالت مستمرة، لكشف جميع المتورطين في القضية، وتقديمهم إلى القضاء المختص.

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