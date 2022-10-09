أمسية شعرية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للكنيسة الإنجيلية بحمص

حمص-سانا

قصائد حملت هموم الوطن، ونادت بالسلام، وتغنت بالحب، بقوالب تنوعت بين الحداثة والشكل التقليدي للقصيدة، جاءت ضمن أمسية شعرية للشاعر حسن كتوب، في مكتبة روبرت سكاف بحي بستان الديوان في حمص القديمة.

الأمسية تأتي ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية المشيخية، بالتعاون مع مكتبة روبرت سكاف، ويتضمن عددا من الفعاليات، العلمية والثقافية، والأمسيات الشعرية والموسيقية التي تقام ضمن قاعة المكتبة.

وتميزت الأمسية بتناغم القصائد الوطنية ذات الإيقاع الحماسي الحار، ومشاعر الفخر والعزة بتضحيات بواسل الجيش العربي السوري، وانتصاراتهم في تشرين التحرير وإلى اليوم على امتداد الجغرافيا السورية، فحملت قصائده عناوين “حكاية تشرين، ولحن القرب وسلام الحب، وياشجرة الميلاد”.

كما ألقى كتوب قصيدتين غزليتين “نبع الكوثر وحلم مشروع”، تلونت كلماتهما بالموسيقا والإيقاع، تارة باللغة العربية الفصحى، وأخرى باللهجة المحكية، وفاضتا بمشاعر الحب والهيام، عشقاً بالمحبوبة التي سكنت روحه، وتملكت فؤاده.

واستعرض الشاعر خلال الأمسية مجموعة من الصور المعبرة، عبر جهاز إسقاط حملت في مضمونها، عبرة وقصة حلم وإصرار وعزيمة، فقرأ كل صورة على حدة، بطريقته الأدبية عبر أبيات شعرية، شرح فيها رؤيته للصورة من وجهة نظره.

رشا المحرز

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