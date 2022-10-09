بوتين: المخابرات الأوكرانية هي من خطط ونفذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مخطط ومنفذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم، هو جهاز الاستخبارات الأوكرانية.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين اليوم: “ليس هناك شك، في أن ما جرى هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية ذات الأهمية الحساسة لروسيا الاتحادية”.

بدوره أعلن باستريكين أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبري الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وقال باستريكين: “لقد حددنا وجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، وتبين أنها انطلقت من بلغاريا ووصلت إلى جورجيا ومنها إلى أرمينيا ثم إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا قبل أن تصل إلى إقليم كراسنودار المحاذي للقرم جنوب غربي روسيا”.

وتعرض جسر القرم فجر الأمس ، لتفجير إرهابي عبر شاحنة مفخخة ما أدى الى تعطل مسرب فيه، واحتراق قطار لنقل الوقود ووفاة 3 أشخاص كانوا بسيارة قرب الشاحنة لحظة انفجارها.

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