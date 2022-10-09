هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب غرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة بانتين غرب إندونيسيا، دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء قولها: إن مركز الهزة كان على بعد 26 كيلومتراً جنوب غرب منطقة ليباك، وعلى عمق 12 كيلومتراً تحت قاع البحر.

ولفتت الوكالة إلى أن الهزة لم تحدث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وشعر بالهزة سكان مقاطعة جاوة الغربية القريبة، وعاصمة البلاد جاكرتا.

وضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر في وقت سابق اليوم مدينة كرويا بمنطقة جاوة غرب إندونيسيا.

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