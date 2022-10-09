ضبط مخبز سياحي يستخدم الدقيق التمويني وخميرة منتهية الصلاحية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، بالتعاون مع فرع الأمن الجنائي مخبزاً سياحياً في بيت سحم، يقوم باستخدام الدقيق التمويني بعد نخله، والدقيق المخصص للإغاثة، ويقوم ببيع النخالة الناتجة عن الدقيق التمويني في السوق.

وقالت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن المخبز يقوم أيضاً باستخدام خميرة منتهية الصلاحية عند عملية عجن الدقيق، إضافة إلى نقع كميات من الخبز القديم بالماء، لاستخدامه كمادة للتخمير.

وأضافت: إن الكميات التي تم ضبطها بلغت 20 كيس دقيق تمويني، و28 كيس نخالة، و26 كيس دقيق إغاثة، و2 كرتونة خميرة، و15 ربطة خبز منقوعة بالماء، مشيرة إلى أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة، وحجز الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين للقضاء المختص.

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