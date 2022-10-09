بزوغ البدر اليوم في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
2022-10-08
مباحثات سورية روسية في موسكو لتعزيز التعاون الإعلامي
2022-10-07
السفير آلا: مشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان يفتقد الحياد والموضوعية
2022-10-07
نيبينزيا: واشنطن تواصل نهب النفط السوري تحت غطاء مكافحة الإرهاب
2022-10-07
مسؤول تشيكي: حرب تشرين التحريرية مثال بارز لبطولة الجيش العربي السوري
2022-10-07
بهدف تبادل الخبرات.. وفد من الشباب الإعلامي السوري يبدأ لقاءاته في موسكو
2022-10-06
السفير عطية: واشنطن وبعض الدول الغربية حولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة للتلاعب السياسي
2022-10-05
محليات
ضبط مخبز سياحي يستخدم الدقيق التمويني وخميرة منتهية الصلاحية بريف دمشق
2022-10-09
القبض على عصابة تعمل على ترويج المخدرات في ريف دمشق
2022-10-09
تسوية أوضاع العشرات من المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين في مدينة حماة
2022-10-09
مجموعة سياحية من لبنان تزور الأوابد الأثرية والتاريخية في السويداء
2022-10-09
بتكلفة 200 مليون ليرة.. مجلس مدينة الحسكة يبدأ تعبيد منطقة سوق الهال
2022-10-09
الصحة تطلق حملة التلقيح الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال-فيديو
2022-10-09
طابع بريدي وبطاقة بمناسبة اليوم العالمي للبريد
2022-10-09
رياضة
فنية الملاكمة بطرطوس تقيم بطولة المحافظة استعداداً لبطولة الجمهورية لفئة الأشبال
2022-10-09
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يختتم تصفيات كأس آسيا بالفوز على نظيره الفلبيني
2022-10-09
الهولندي فرستابن يحرز لقب سباق السيارات (فورمولا 1) في اليابان
2022-10-09
إنتر ميلان يفوز على ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-10-09
تعادل دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني
2022-10-08
فوز الفتوة والطليعة على حطين والجزيرة في ختام الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-08
اختتام منافسات سباق دروب تشرين الدولي الثالث للدراجات- فيديو
2022-10-08
اقتصاد
فرص عبر التشاركية في قطاعي الأعلاف والدواجن بالمنتدى الاقتصادي الأردني السوري
2022-10-09
المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في اليوم الثاني.. جهود مشتركة لاستثمار الموارد والفرص المتاحة
2022-10-09
أكثر من 90 شركة ورجل أعمال أردنياً في المنتدى الاقتصادي الأردني السوري بدمشق
2022-10-08
34 منشأة حرفية وصناعية تدخل حيز الإنتاج في السويداء
2022-10-08
3.1 مليارات ليرة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص خلال 9 أشهر
2022-10-08
ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
2022-10-07
بوتين: الدفع بالعملات الوطنية بين أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة
2022-10-07
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الرئيس الأسد لمعلمات القرآن والتعليم الشرعي: لا يمكن إصلاح المجتمع دون أن يكون دور المرأة أساسياً فيه
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الرئيس الأسد يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع بني أمية الكبير بدمشق
الصحة تطلق حملة التلقيح الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال-فيديو
المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في اليوم الثاني.. جهود مشتركة لاستثمار الموارد والفرص المتاحة
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار رعدية فوق مناطق عدة
بزوغ البدر اليوم في بانياس
2022-10-09
تصوير: غدير محمود
بزوغ البدر اليوم في بانياس
2022-10-09
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