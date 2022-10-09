بولشوك: من حق سكان الأراضي المحررة في أوكرانيا تقرير مصيرهم

موسكو-سانا

أكد رئيس الإدارة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية إليكسي بولشوك أن سكان الأراضي المحررة الجديدة في أوكرانيا، سيكون لهم الحق في تقرير مستقبلهم بأنفسهم.

وأوضح بولشوك لوكالة تاس الروسية، رداً على سؤال حول إمكانية إجراء استفتاءات على الأراضي المحررة الجديدة ننطلق من حقيقة أن سكان هذه الأراضي لهم الحق في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، وحق الشعوب في تقرير المصير منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والوثائق الدولية الأخرى.

وأشار بولشوك إلى أن إعلان عام 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية، والتعاون بين الدول ينص على أنه لا يمكن حرمان الشعوب قسراً من حق تقرير المصير، مبيناً أنه إذا حدث ذلك فسيمكن للشعوب اتخاذ إجراءات مضادة لمثل هذه الأعمال القسرية، والحصول على دعم المجتمع الدولي.

وأوضح بولشوك أن روسيا دعمت الاستفتاءات في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون، كما أنها اعترفت بنتائجها وقبلتها في روسيا.

وكان بولشوك أكد في وقت سابق اليوم أن النظام الأوكراني عطل عملية التفاوض مع روسيا، بأمر من الدول الغربية التي لا تريد السلام في أوكرانيا.

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