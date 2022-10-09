وقفة في نابلس دعماً للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق وكالة وفا، أكد المشاركون في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في نابلس، ضرورة تحرك المجتمع الدولي، ومؤسساته الإنسانية بشكل عاجل، والضغط على الاحتلال لإجباره على الإفراج عن الأسرى، ولا سيما المرضى منهم الذين يعانون سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وخاصة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.

يشار إلى أن 20 أسيراً فلسطينياً انضموا في وقت سابق اليوم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، تنديداً بجرائم الاحتلال، ما يرفع عدد الأسرى المضربين إلى 50.

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