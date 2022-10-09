تأهيل مدرسة عتمان المحدثة للتعليم الأساسي في ريف درعا

درعا-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة درعا تأهيل مدرسة عتمان المحدثة للتعليم الأساسي في قرية عتمان بريف المحافظة، بعد التخريب الذي طالها جراء الإرهاب.

وأوضح رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية المهندس راضي الوني لمراسل سانا اليوم أن الأعمال المنفذة شملت الإكساء الكامل، وصيانة مرفقين صحيين، والعزل وترميم السور والملعب، وتقديم لوازم روضة أطفال، ومستلزمات النظافة العامة، وعددا من الكراسي والطاولات المدرسية و48 مقعداً دراسياً ،وعدداً من المدافئ لزوم فصل الشتاء.

وكانت مديرية التربية أنهت مؤخرا تأهيل مدرستين للتعليم الأساسي في مدينتي جاسم وداعل، وملحق ثانوية في بلدة بصر الحرير بريف درعا.

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