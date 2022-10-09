بتكلفة 200 مليون ليرة.. مجلس مدينة الحسكة يبدأ تعبيد منطقة سوق الهال

الحسكة-سانا

بدأ مجلس مدينة الحسكة بتنفيذ أعمال تعبيد في منطقة سوق الهال وسط المدينة بتكلفة 200 مليون ليرة سورية.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن أعمال التعبيد، تأتي استكمالاً لمشاريع قام المجلس بتنفيذها مؤخراً في عدة مناطق من مركز مدينة الحسكة عبر مد المجبول الزفتي للشوارع الرئيسية والفرعية.

ولفت المهندس خاجو إلى أن محور العمل في منطقة سوق الهال يشمل السوق المقبب وسوق الجملة وسوق البيع المفرق الذي لم يتم العمل بتعبيده ما قبل سنوات الأزمة، مشيراً إلى أن خطة المجلس القادمة ستشمل باقي أسواق المدينة إضافة إلى تركيب الإضاءة لها.

وكان المجلس نفذ مد المجبول الزفتي ضمن عدد من الشوارع في المدينة خلال الشهر الماضي بتكلفة 150 مليون ليرة سورية.

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