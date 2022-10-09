قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة في بيت لحم والجلزون في رام الله، واعتقلت فلسطينيين اثنين، فيما اعتقلت الثالث على أحد حواجزها قرب مدينة رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزها على مدخل بلدة حوارة في نابلس، ومنعت مرور المركبات الفلسطينية من خلاله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ثمانية عشر فلسطينياً في الضفة الغربية معظمهم من القدس.

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