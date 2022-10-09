الاحتلال يحاصر مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع المداخل المؤدية إلى مخيم شعفاط وبلدة عناتا بمدينة القدس المحتلة، ومنعت الفلسطينيين من الخروج منهما أو الدخول إليهما.

وأوضح رئيس بلدية عناتا طه نعمان لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الوحيد للبلدة وجميع المداخل المؤدية للمخيم منذ الليلة الماضية، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، مشيراً إلى أن طلبة المدارس لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم، والأهالي لم يستطيعوا التوجه إلى أعمالهم.

وكثفت قوات الاحتلال انتشارها في شوارع القدس وأحيائها، واقتحمت حي رأس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء أمس، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيم شعفاط، فيما أصيب ثلاثة من عناصره في عملية للمقاومة الفلسطينية استهدفت حاجزاً للاحتلال في المخيم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc