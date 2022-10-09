الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار رعدية فوق مناطق عدة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية معتدلة، تمتد في جميع طبقات الجو.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، ويميل الجو ليلاً للبرودة مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها بشكل عام غداً، والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…