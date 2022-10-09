إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال أربعة في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط في المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين على أحد حواجزها شرق القدس المحتلة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم عملية بطولية في مخيم شعفاط أسفرت عن إصابة ثلاثة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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