إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية للمقاومة شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، نفذت المقاومة الفلسطينية عملية بطولية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة ثلاثة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن فلسطينياً أطلق النار باتجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز مخيم شعفاط ما أدى إلى إصابة ثلاثة من قوات الاحتلال، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة قبل أن يتمكن من الانسحاب باتجاه المخيم.

وفرضت سلطات الاحتلال طوقاً أمنياً في مكان العملية، ونشرت عناصر قواتها بحثاً عن المنفذ.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

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