استهداف قاعدة عسكرية للنظام التركي شمال العراق

بغداد-سانا

تعرضت قاعدة عسكرية تابعة للنظام التركي قرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق لهجوم صاروخي اليوم.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني قوله اليوم: إن محيط قاعدة زليكان التي تتمركز فيها قوات تركية قرب الموصل تعرضت للاستهداف بصواريخ غراد، مشيرا إلى أن الاستهداف لم يتسبب بإصابات.

من جهته أعلن فصيل يطلق على نفسه “لواء أحرار العراق” مسؤوليته عن إطلاق 4 صواريخ غراد على القاعدة التركية، متعهدا باستمرار مقاومة المحتل التركي حتى انسحاب آخر جندي له من الأراضي العراقية.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت أواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية، والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدوانا على العراق وانتهاكا لسيادته وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

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