استئناف حركة القطارات عبر جسر القرم بشكل كامل وحركة السيارات بشكل جزئي

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مراد حسنولين استئناف حركة قطارات الشحن والركاب عبر جسر القرم بشكل كامل، وحركة السيارات بشكل جزئي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حسنولين قوله في تصريح للصحفيين اليوم: إن حركة المرور تم استئنافها بالكامل على خط السكة الحديدية، وسنسمح لجميع القطارات المجدولة سواء للركاب أو الشحن بالمرور، ولدينا القدرات التقنية لذلك.

بدورها أعلنت وزارة النقل الروسية أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم على خط واحد وباتجاهين ذهابا وإيابا، كما أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف استئناف حركة السيارات والقطارات عبر الجسر بطاقة محدودة حتى الانتهاء من ترميمه.

من جهتها أعلنت هيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم عبور أول قطار مكون من 15 عربة على سكة حديد جسر القرم بعد استئناف حركة المرور عليه.

وتعرض جسر القرم لتفجير إرهابي فجر اليوم بشاحنة مفخخة، ما أدى إلى تعطل مسرب لعبور السيارات فيه واحتراق قطار لنقل الوقود ووفاة 3 أشخاص كانوا بسيارة قرب الشاحنة لحظة انفجارها.

وفي سياق متصل، مددت جمهورية القرم الروسية المستوى الأصفر لمواجهة خطر

الإرهاب في بعض مناطقها حتى الـ23 من تشرين الأول الجاري.

وأشار رئيس القرم في بيان إلى أن إجراءات الوقاية من الأخطار الإرهابية ستتخذ في مناطق أرميانسك ودزانكوي وكراسنو بيريكوبسك بهدف توفير الأمن للمواطنين ومكافحة الإرهاب في الجمهورية.