حفل فني بمناسبة الذكرى الـ63 لتأسيس الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون بحلب

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب حفلاً فنياً بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون ، الذي أقيم بالتعاون مع مديرية الثقافة بمشاركة كورال حلب الوطني بقيادة الفنان أحمد خياطة ، وفرقة الجمعية الموسيقية.

وأشار مدير دار الكتب الوطنية محمد حجازي في تصريح لمراسلة سانا ، إلى أن الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون ، قدمت العديد من الأنشطة والفعاليات النوعية التي تخص الفنون والآداب بمختلف أنواعها ، إضافة إلى تقديم نماذج لشخصيات وطنية مغتربة ، كان لها أثرها في مجال الفكر والأدب.

وأوضحت نائبة رئيس الجمعية ريم حريري ، أنها تأسست عام 1959 ولها نشاطات ثقافية منوعة تدعم المواهب ، وتأخذ بها الى طريق التميز والإبداع إضافة لكونها ملتقى أدبي للمفكرين ، والشعراء والأدباء والنقاد في حلب وساهمت في دعم التراث الفكري والثقافي في المحافظة.

وتحدث عضو مجلس إدارة الجمعية الفنان أحمد خياطة ، مدرب كورال حلب الوطني عن أهمية هذا الاحتفال ، الذي يهدف إلى إحياء التراث الغنائي الحلبي ، ويقدمها بشكلها الصحيح الأمر الذي يسهم في حماية هذا التراث.

وأشار الفنان كامل قباني من كوادر الجمعية الغنائية إلى اهتمام الجمهور الحلبي بالتراث الأصيل ولا سيما الفني الأمر الذي يشجع على تقديم الفن الأصيل من خلال النشاطات والاحتفالات التراثية التي تضم التراث السوري والمصري والعراقي القديم.

وهذا ما أكده المطرب زاهد بيرقدار ، مبيناً أهمية رسالة التراث الحضاري التي تحملها الجمعية ، فيما لفت الفنان والنحات عبد القادر منافيخي من أعضاء الجمعية القدامى إلى وجوده ، منذ أكثر من 30 عاماً لتقديم كل أنواع الفنون وتدريب الفئات الشابة على الرسم والنحت إضافة إلى الغناء والعزف.

زينب شحود

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