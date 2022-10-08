بوتين يفوض الأمن الفيدرالي الروسي بتشديد حماية جسر القرم

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً خول بموجبه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتشديد إجراءات حماية جسر القرم، وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز التي تربط شبه جزيرة القرم بإقليم كراسنودار.

وجاء في المرسوم الذي أوردته وكالة تاس “أخوّل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتنظيم وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر جسر القرم، وخطوط الكهرباء، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين شبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار”.

وتعرض جسر القرم لتفجير إرهابي اليوم بشاحنة مفخخة، ما أدى إلى تعطل مسرب فيه واحتراق قطار لنقل الوقود، ووفاة 3 أشخاص كانوا بسيارة قرب الشاحنة لحظة انفجارها.

وأعلنت وزارة النقل الروسية استئناف حركة المرور على الممرات السليمة من جسر القرم، فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية في القرم عبور أول قطار مكون من 15عربة على سكة حديد جسر القرم بعد استئناف حركة المرور عليه.

بدوره أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف استئناف حركة السيارات والقطارات عبر الجسر بطاقة محدودة حتى الانتهاء من ترميمه.

وفي سياق متصل اعترف وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف بأنه كان على علم مسبق بالتفجير.

ونشر أفاكوف مقطع فيديو بتاريخ 4 أيلول قال فيه: إن “أنقاض جسر القرم ستكون رائعة الجمال”.

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