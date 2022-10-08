مظاهرة في باريس تطالب باستقالة ماكرون

باريس-سانا

تظاهر آلاف الفرنسيين في باريس للمطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وللتعبير عن معارضتهم لعضوية فرنسا في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكرت وكالة نوفوستي أن آلاف المتظاهرين جابوا وسط العاصمة الفرنسية بدعوة من حركة السترات الصفر وحركة باتريوتس، مشيرة إلى أن المتظاهرين نددوا أيضاً بالسياسة التي تنتهجها باريس ضد روسيا، والتي أدت إلى أزمة اقتصادية في فرنسا والدول الأوروبية.

وسبق أن شهدت العديد من المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة، احتجاجاً على الأوضاع العمالية في البلاد وسياسات الرئيس ماكرون.

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