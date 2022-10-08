ارتفاع عدد ضحايا غرق زورقين لمهاجرين غير شرعيين قبالة اليونان إلى 29

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني، أن حصيلة ضحايا غرق زورقين كان على متنهما مهاجرون غير شرعيين قبالة ساحل اليونان، يومي الأربعاء والخميس الماضيين بلغت 29 شخصا على الأقل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خفر السواحل قوله اليوم تم العثور على ست جثث إضافية لأشخاص قضوا في غرق الزورقين، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 29 قتيلا على الأقل.

وأشار خفر السواحل إلى أنه تم انتشال الجثث قرب جزيرة كيثيرا الواقعة إلى الجنوب من شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس الماضي، كما تم أمس انتشال خمس جثث في هذه المنطقة بينما عرقل سوء الأحوال الجوية اليوم عمليات البحث.

من جهته حذر وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، خلال المؤتمر الوزاري لمجموعة ميد 5 المنعقد في بافوس القبرصية من أن الخسائر البشرية ستزداد، وتتواصل في حال لم يمارس الاتحاد الاوروبي الضغوط على النظام التركي لمنع عمليات الإبحار غير القانونية انطلاقا من هذا البلد.

وتضم مجموعة ميد 5 الدول المتوسطية الخمس الموجودة في الصف الأمامي على صعيد استقبال المهاجرين، وهي اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا وإيطاليا.